Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- BT4

- 16, Tong cuc V, Tan Trieu ward, Thanh Tri dst, Ha Noi, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực page tư vấn sản phẩm thời trang cho khách hàng
Chốt đơn, chuyển thông tin cho bộ phận logistic và theo dõi đơn hàng
Chăm sóc khách hàng sau mua và xử lý mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
Làm việc theo sự sắp xếp, quản lý của Trưởng phòng Kinh doanh.
Thời gian làm việc:
Ca sáng (hành chính): 8h00 - 17h - Ca tối: 17h - 22h30 (Làm xoay ca theo lịch đã sắp xếp)
Hình thức làm việc: Offline tại VP (Được làm online 6-8 buổi ca tối/tháng hưởng 60% lương cứng)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm sale 01 năm trở lên
Có laptop cá nhân
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.
Thái độ nghiêm túc trong công việc, tư duy tích cực.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7-9.000.000 VNĐ (Deal theo năng lực từng người) + 200.000đ phụ cấp máy tính + % doanh thu + Thưởng vượt doanh số ( Tổng thu nhập từ 9 - 12 triệu/tháng)
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Môi trường khuyến khích sáng tạo, thể hiện bản thân, thường xuyên tổ chức teambuilding, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Block 5, 5BS6-8, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

