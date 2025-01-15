Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
- Hà Nội:
- Hoàng Đạo Thúy, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
· Trưng bày hàng hóa
· Hỗ trợ pha chế các sản phẩm đồ uống tại cửa hàng.
· Bán hàng, bảo quản hàng hóa.
· Nhập hàng, kiểm kê hàng tồn.
· Giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng.
· Gói bánh, phụ bếp, pha chế đồ uống theo yêu cầu.
· Thanh toán hóa đơn cho khách hàng đủ và đúng theo quy định.
· Đảm bảo công việc chuẩn bị vào ca và giao ca.
· Bảo quản và làm sạch các dụng cụ làm việc.
· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên làm được các ngày tết âm lịch
- Không cần kinh nghiệm
- Thời gian làm việc 6h/ngày
- Ca làm việc:
Ca 1: 6h-12h Ca 2: 12h-18h Ca 3: 18h-23h
Ưu tiên các ứng viên có thể xoay ca.
- Chịu khó, trung thực.
- Ngoại hình ưa nhìn
- Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng.
- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao.
Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội huấn luyện: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Đồng nghiệp: Thân thiện và hoà đồng
Ngày nghỉ: Theo luật lao động
Phúc lợi: Theo quy định của công ty
Phụ cấp khác :Theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
