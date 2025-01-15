Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 5+6 KCN Lai Xá, Hoài Đức, HN, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

1. Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm công ty sản xuất

Mảng kinh doanh về gia công cơ khí chính xác:

Gia công cơ khí chính xác như: gia công đồ gá ( Jig ), gia công tiện CNC, Phay CNC, gia công chi tiết máy, linh kiện máy.

Gia công kim loại tấm như: Gia công cắt Laser kim loại tấm, gia công chấn gấp CNC, Đột CNC, Hàn hoàn thiện….

2. Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của công ty.

3. Chịu trách nhiệm khảo sát, tìm kiếm và mở rộng khách hàng.

4. Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ với các khách hàng hiện có.

5. Báo cáo công việc hàng tuần, tháng cho trưởng phòng kinh doanh.

6. Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: cơ khí chế tạo, cơ điện tử, điện, điện tự động hóa; Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại Thương nhưng am hiểu về kỹ thuật, cơ khí, máy móc.

Trung thực, siêng năng, kiên nhẫn, nhiệt tình, cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Đam mê, tâm huyết với công việc và sự nghiệp, sẵn sàng đi công tác ngắn hạn trong và ngoài nước.

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp.

Yêu cầu khác: ứng viêngiao tiếp kinh doanh tiếng Anh hoặc Nhật thành thạo, biết thêm các ngoại ngữ khác là một lợi thế,ưu tiêncó bằng lái xe oto.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thưởng % doanh số cao.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển lên: Trưởng nhóm Kinh doanh,Phó phòng kinh doanh...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với các đối tác nước ngoài; đi công tác và thao gia triển lãm trong và ngoài nước.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm.

Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá,giải chạy,văn nghệ...).

Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện.

Hỗ trợ tiền điện thoại, công tác phí khi đi gặp khách hàng, đi công tác.

Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Cateen Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH

