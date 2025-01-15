Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8h00 - 12h00 + Chiều từ 13h00 - 17h30 - Tuần nghỉ 1 ngày. - Máy tính làm việc - Được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước - Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ,... - Được mua các sản phẩm của công ty với giá gốc. - Cơ hội thắng tiến nhanh, rõ ràng - Được làm việc trong môi trường sạch sẽ, điều hòa mát lạnh, văn hóa chuyên nghiệp. - Du lịch 1 năm/2 lần, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Cập nhật thông tin sản phẩm, hiểu rõ, nắm chắc công dụng, giá bán, cách thức sử dụng và kết hợp của từng loại sản phẩm kinh doanh.

- Tiếp nhận thông tin khách hàng từ fanpage, website, zalo...

- Tư vấn chính xác thông tin sản phẩm, giá bán, ưu đãi cho khách hàng, tính năng của sản phẩm.

- Tư vấn, chốt đơn trên ứng dụng trả lời tin nhắn Pancake hoặc qua điện thoại.

- Tạo thông tin khách hàng, giá trị đơn hàng để lên đơn trên hệ thống Pancake và trên app bên vận chuyển.

- Tôn trọng khách hàng, lịch sự, nhã nhặn khi tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ, chính xác, lên đơn theo thực tế.

- Phối hợp với bộ phận kho lên đơn giao hàng cho khách hàng đầy đủ, đúng hạn.

- Thường xuyên hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và chăm sóc khách hàng đang sử dụng sản phẩm để gia tăng cơ hội Upselling (Bán thêm), Cross-Selling (Bán chéo) hoặc Returning (Khách hàng mua lại).

- Lập, lưu trữ và cập nhật thông tin tình trạng khách hàng theo từng giai đoạn.

- Chịu trách nhiệm tương tác và báo cáo trực tiếp thường xuyên, đột xuất cho Ban lãnh đạo, Trưởng bộ phận về kết quả thực hiện công việc được giao.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ từ 18 – 30 tuổi

- Làm việc fulltime

- Biết sử dụng phần mềm bán hàng Pancake tối thiểu 1 năm

- Nhanh nhẹn, chịu khó, biết lắng nghe và tiếp thu

- Hòa đồng với mọi người, trung thực, thật thà

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của công ty

- Có mục tiêu, trí tiến thủ

Tại Công ty cổ phần Mla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mla Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin