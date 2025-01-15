Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
- Hồ Chí Minh: 10
- 15 triệu + hoa hồng hấp dẫn (Deal lương dựa vào năng lực). Lương tháng 13. Review lương 2 lần/năm. 12 ngày nghỉ phép hàng năm + thêm ngày nghỉ lễ. Phụ cấp ăn trưa và xăng xe. Bảo hiểm sức full lương và bảo hiểm sức khỏe. Tham gia các hoạt động của công ty (tiệc sinh nhật, company trip...). Các chế độ khác theo Luật lao động VN., Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Mô tả chung: Bán eSim cho khách nước ngoài dùng khi tới Việt Nam.
Xây dựng mối quan hệ với các đại lý du lịch, khách hàng doanh nghiệp... để quảng bá và bán eSim.
Tương tác với khách hàng qua các kênh trực tuyến như email, chat trực tuyến hoặc offline để tư vấn và hỗ trợ mua hàng.
Xử lý đơn hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.
Phối hợp với team MKT để thực hiện các chiến dịch quảng cáo.
Có thể làm Remote or Hybrid.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ đặc biệt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.
Giao tiếp được Tiếng Anh là 1 điểm cộng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI