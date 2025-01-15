Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10

- 15 triệu + hoa hồng hấp dẫn (Deal lương dựa vào năng lực). Lương tháng 13. Review lương 2 lần/năm. 12 ngày nghỉ phép hàng năm + thêm ngày nghỉ lễ. Phụ cấp ăn trưa và xăng xe. Bảo hiểm sức full lương và bảo hiểm sức khỏe. Tham gia các hoạt động của công ty (tiệc sinh nhật, company trip...). Các chế độ khác theo Luật lao động VN., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Mô tả chung: Bán eSim cho khách nước ngoài dùng khi tới Việt Nam.
Xây dựng mối quan hệ với các đại lý du lịch, khách hàng doanh nghiệp... để quảng bá và bán eSim.
Tương tác với khách hàng qua các kênh trực tuyến như email, chat trực tuyến hoặc offline để tư vấn và hỗ trợ mua hàng.
Xử lý đơn hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.
Phối hợp với team MKT để thực hiện các chiến dịch quảng cáo.
Có thể làm Remote or Hybrid.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên lĩnh vực về du lịch, viễn thông, công nghệ...
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ đặc biệt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.
Giao tiếp được Tiếng Anh là 1 điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

