Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Mô tả chung: Bán eSim cho khách nước ngoài dùng khi tới Việt Nam.

Xây dựng mối quan hệ với các đại lý du lịch, khách hàng doanh nghiệp... để quảng bá và bán eSim.

Tương tác với khách hàng qua các kênh trực tuyến như email, chat trực tuyến hoặc offline để tư vấn và hỗ trợ mua hàng.

Xử lý đơn hàng, giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh từ khách hàng.

Phối hợp với team MKT để thực hiện các chiến dịch quảng cáo.

Có thể làm Remote or Hybrid.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên lĩnh vực về du lịch, viễn thông, công nghệ...

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ đặc biệt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.

Giao tiếp được Tiếng Anh là 1 điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

