Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
- Hà Nội: Mỗi năm 4 lần. Lumi là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý Nhà phân phối, Đại lý tại các tỉnh miền Bắc (5-7 tỉnh) hoặc thị trường Hà Nội
Hỗ trợ NPP về chính sách, đào tạo, chiến lược kinh doanh.
Tìm kiếm và phát triển hợp tác với đối tác tiềm năng.
Tiếp cận dự án, lập kế hoạch và báo cáo công việc.
Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của Công ty
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25 – 35
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm làm sale, ưu tiên ngành nội thất, kiến trúc, thiết bị điện tử.
Kỹ năng tổ chức, làm việc độc lập và giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên biết hệ hệ thống điện dân dụng.
Sử dụng được tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint, ...
Khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác, tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác
Khả năng học hỏi, nắm bắt công việc nhanh
Khả năng giải quyết vấn đề, tình huống linh hoạt
Khả năng đi công tác 4-5 ngày/tuần với vị trí Quản lý vùng tại tỉnh. Hà Nội không cần đi công tác
Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
