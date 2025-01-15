Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỗi năm 4 lần. Lumi là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý Nhà phân phối, Đại lý tại các tỉnh miền Bắc (5-7 tỉnh) hoặc thị trường Hà Nội

Hỗ trợ NPP về chính sách, đào tạo, chiến lược kinh doanh.

Tìm kiếm và phát triển hợp tác với đối tác tiềm năng.

Tiếp cận dự án, lập kế hoạch và báo cáo công việc.

Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của Công ty

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 25 – 35

Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm làm sale, ưu tiên ngành nội thất, kiến trúc, thiết bị điện tử.

Kỹ năng tổ chức, làm việc độc lập và giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên biết hệ hệ thống điện dân dụng.

Sử dụng được tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint, ...

Khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác, tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác

Khả năng học hỏi, nắm bắt công việc nhanh

Khả năng giải quyết vấn đề, tình huống linh hoạt

Khả năng đi công tác 4-5 ngày/tuần với vị trí Quản lý vùng tại tỉnh. Hà Nội không cần đi công tác

Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

