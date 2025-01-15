Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỗi năm 4 lần. Lumi là môi trường làm việc trẻ, khuyến khích chủ động đề xuất và phương án triển khai, khen thưởng xứng đáng với công sức nhưng cũng rất thử thách và quyết liệt., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý Nhà phân phối, Đại lý tại các tỉnh miền Bắc (5-7 tỉnh) hoặc thị trường Hà Nội
Hỗ trợ NPP về chính sách, đào tạo, chiến lược kinh doanh.
Tìm kiếm và phát triển hợp tác với đối tác tiềm năng.
Tiếp cận dự án, lập kế hoạch và báo cáo công việc.
Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng theo quy định của Công ty
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 25 – 35
Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm làm sale, ưu tiên ngành nội thất, kiến trúc, thiết bị điện tử.
Kỹ năng tổ chức, làm việc độc lập và giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên biết hệ hệ thống điện dân dụng.
Sử dụng được tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint, ...
Khả năng giao tiếp, thuyết phục người khác, tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác
Khả năng học hỏi, nắm bắt công việc nhanh
Khả năng giải quyết vấn đề, tình huống linh hoạt
Khả năng đi công tác 4-5 ngày/tuần với vị trí Quản lý vùng tại tỉnh. Hà Nội không cần đi công tác

Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 38 Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

