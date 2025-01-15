Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Việt Quang
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty TNHH Việt Quang

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Việt Quang

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 16 ngõ 178 Phố Thái Hà Phường Trung Liệt Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tư vấn, lựa chọn sản phẩm trong nội bộ công ty và cho khách hàng
- Hiệu đính, so sánh cấu hình thông số kỹ thuật

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật, điện tử y sinh, đại học y
- Có kinh nghiệm làm lâu năm trong ngành thiết bị y tế tại các Bệnh viện/ Trung tâm y tế/các Công ty trong ngành thiết bị y tế;
- Độ tuổi: trên 40 tuổi hoặc đã nghỉ hưu

Tại Công ty TNHH Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng
- Hình thức làm việc: Có thể làm toàn thời gian hoặc bán thời gian/ làm việc từ xa/ partime theo thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Quang

Công ty TNHH Việt Quang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C6 đường số 2 KCN Tịnh Phong - xã Tịnh Phong - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

