Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 16 ngõ 178 Phố Thái Hà Phường Trung Liệt Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tư vấn, lựa chọn sản phẩm trong nội bộ công ty và cho khách hàng

- Hiệu đính, so sánh cấu hình thông số kỹ thuật

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật, điện tử y sinh, đại học y

- Có kinh nghiệm làm lâu năm trong ngành thiết bị y tế tại các Bệnh viện/ Trung tâm y tế/các Công ty trong ngành thiết bị y tế;

- Độ tuổi: trên 40 tuổi hoặc đã nghỉ hưu

Tại Công ty TNHH Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng

- Hình thức làm việc: Có thể làm toàn thời gian hoặc bán thời gian/ làm việc từ xa/ partime theo thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Quang

