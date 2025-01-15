Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Việt Quang
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 16 ngõ 178 Phố Thái Hà Phường Trung Liệt Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
- Tư vấn, lựa chọn sản phẩm trong nội bộ công ty và cho khách hàng
- Hiệu đính, so sánh cấu hình thông số kỹ thuật
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các ngành kỹ thuật, điện tử y sinh, đại học y
- Có kinh nghiệm làm lâu năm trong ngành thiết bị y tế tại các Bệnh viện/ Trung tâm y tế/các Công ty trong ngành thiết bị y tế;
- Độ tuổi: trên 40 tuổi hoặc đã nghỉ hưu
Tại Công ty TNHH Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng
- Hình thức làm việc: Có thể làm toàn thời gian hoặc bán thời gian/ làm việc từ xa/ partime theo thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Quang
