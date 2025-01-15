Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Adver làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà OCT3A - Khu đô thị Handiresco, Đường KĐT Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.

- Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm cần marketing.

- Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.

- Tham gia huấn luyện các tính năng sản phẩm cho đại diện bán hàng, nhân viên bán hàng, tham gia các hoạt động marketing khác…

- Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dạng, và báo cáo các thông tin và tài liệu.

- Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày.

- Cập nhật thông tin đối thủ bằng cách nhập dữ liệu từ doanh số các chủng loại sản phẩm bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày; phân phát các báo cáo

- Hỗ trợ các phần trình bày bán hàng bằng cách tập hợp các báo giá, đề nghị, các đoạn phim, các slide trình bày, thử nghiệm sản phẩm và sách giới thiệu về tính năng sản phẩm; soạn thảo các phân tích đối thủ và khách hàng.

- Chuẩn bị các thư từ và catalog bằng cách định dạng nội dung và hình ảnh; sắp xếp việc in ấn và cước phí trọn gói Internet.

- Duy trì thư viện marketing bằng cách kiểm tra và cung cấp thêm sách báo.

- Cung cấp thông tin nghiên cứu và theo dõi Marketing bằng cách thu thập, phân tích, và tổng kết dự liệu và xu hướng.

- Đạt được các mục tiêu marketing và của tổ chức bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu, theo các kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo khuyến mãi.

- Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng …

- Thu thập và xử lý thông tin về các đối thủ cạnh tranh

- Soạn thảo văn bản, làm báo cáo, thuyết trình…

- Kỹ năng tiếng Anh để đọc hiểu tài liệu nước ngoài, giao tiếp hoặc hiểu những thuật ngữ chuyên ngành khi sử dụng các phần mềm theo dõi.

- Có một sức khỏe tốt để đảm bảo sáng suốt trong mọi quyết định cũng như theo kịp tiến độ dự án mà công ty đề ra.

- Ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất cũng như công cụ mới nhất về chuyên môn Marketing.

- Viết bài, lên nội dung cho website hoặc Fanpage theo sự chỉ đạo phân công của quản lý

- Đối với những ứng viên có kiến thức, nền tảng tốt sẽ được đề bạt làm lead cho team.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng tư duy nhạy bén để tìm ra nhiều cách marketing khác nhau mang lại hiệu quả cho việc quảng bá sản phẩm.

- Khả năng làm việc với các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Powerpoint…để soạn thảo văn bản, làm báo cáo, thuyết trình…

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương >6 tháng, từng làm ở môi trường Agency là điểm cộng.

- Có kiến thức marketing căn bản.

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,…

- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Adver Thì Được Hưởng Những Gì

* Quyền lợi:

- Lương cứng: 5 - 15 triệu + phụ cấp + % hoa hồng theo doanh thu (có thể thoả thuận theo năng lực)

- Thời gian làm việc: T2-T7, 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)

- BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước

- Được đào tạo về tư duy marketing và xây dựng thương hiệu, định hướng phát triển công việc - sự nghiệp

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

- Tiếp cận được các thông tin nghiên cứu về xu hướng Digital Marketing nhanh chóng

- Tham gia du lịch, nghỉ mát, teambuilding hằng năm của công ty.

* Quyền lợi với thực tập sinh/học việc:

- Lương trợ cấp: 3 - 5 triệu

- Hỗ trợ dấu mộc công ty

- Được đạo tạo kiến thức trong quá trình thực tập

- Được xem xét làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, sếp vui tính

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : ADVER HÀ NỘI, Phòng 503, tòa nhà OCT-3A, khu đô thị Resco Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại : 0965489319

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Adver

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin