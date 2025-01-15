Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB VIỆT NAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8.5

- 11tr/ tháng + KPI Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc 12 ngày phép/ năm, thưởng tháng 13, xét tăng lương hằng năm Được tham gia các khóa đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng,... Chính sách, chế độ lương thưởng rõ ràng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Chăm sóc khách hàng, trưng bày - tư vấn các sản phẩm.
- Bám sát thực hiện chỉ tiêu doanh số tháng/ quý/ năm
- Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại.
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.
- Các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý
- Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình .
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, đổi trả hàng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp trôi chảy, hoạt bát; thái độ tốt.
- Siêng năng, trung thực, kỷ luật.
- Nhiệt huyết, muốn tìm công việc có chế độ tốt, ổn định và gắn bó lâu dài.
- Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 11 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ FNB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 96 đường số 6 - Phường Bình Trưng Tây - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

