Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 22 Triệu

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ bán hàng được giao.

- Quản lý thu hồi công nợ trong quá trình thực hiện hợp đồng và sau khi kết thúc thi công cho các dự án được phân công.

- Tham mưu kế hoạch bán hàng ngắn hạn cho BGĐ VPKD.

A. NHIỆM VỤ:

1. Quản lý:

- Quản lý các báo giá, hồ sơ dự thầu, hợp đồng đối với nhóm khách hàng phụ trách.

- Quản lý mối quan hệ với nhóm khách hàng phụ trách.

- Quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị đối với nhóm khách hàng phụ trách.

- Quản lý cơ sở dữ liệu kinh doanh đối với nhóm khách hàng phụ trách.

- Hỗ trợ công tác quản lý các dự án.

2. Tham mưu:

- Tham mưu xây dựng chính sách bán hàng cho khu vực.

- Tham mưu kế hoạch bán hàng ngắn hạn cho BGĐ VPKD.

3. Nghiệp vụ:

a. Tiếp thị, chăm sóc khách hàng:

- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng được giao: doanh số, phát triển khách hàng và mục tiêu lợi nhuận trên các đơn hàng.

- Chăm sóc tốt các khách hàng đã có (đặc biệt các khách hàng đem lại nhiều hợp đồng và lợi nhuận) làm tăng hiệu quả kinh doanh. Tìm kiếm và xây dựng quan hệ với các khách hàng tiềm năng mới. Lập danh sách khách hàng cần quan tâm, khách hàng tiềm năng và kế hoạch tiếp cận đối với từng khách hàng cụ thể.

- Nghiên cứu, phân tích, lập kế hoạch tiếp thị nhằm củng cố, duy trì thị trường đang có và mở rộng khách hàng tiềm năng. Thu thập các thông tin tiếp thị để dự báo và đưa ra các chiến lược giá và định vị sản phẩm cho từng thị trường, xác định được thị trường chủ lực, thị trường tiềm năng, thị trường ngắn hạn, thị trường trung hạn và dài hạn.

- Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá đối thủ cạnh tranh; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Công ty trong tương quan so sánh với thị trường để kịp thời đưa ra các kế sách thích hợp nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của Công ty.

- Nghiên cứu hình thức và nội dung quảng cáo thông qua các kênh thông tin đại chúng (như báo chí, tạp chí, phát thanh, truyền hình, các phương tiện công cộng, các tổ chức từ thiện, ...) để thương hiệu Phan Vũ đi vào tâm trí của mọi người.

b. Báo giá và đấu thầu:

- Nhận yêu cầu báo giá, thông tin mời thầu từ khách hàng. Triển khai báo giá, đấu thầu cho các dự án được giao, hoặc báo cáo thông tin cho BGĐ VPKD để điều phối thực hiện.

- Liên hệ và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian từ khi báo giá/dự thầu đến khi có trúng thầu và triển khai dự án.

- Cập nhật bảng tổng hợp báo giá gửi cho BGĐ VPKD để kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ.

c. Lập Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng/ Đơn đặt hàng:

- Tổng hợp thông tin dự án và triển khai soạn thảo hợp đồng/ phụ lục hợp đồng/ đơn đặt hàng trình BGĐ VPKD và BTGĐ xem xét, kiểm tra, phê duyệt và ký kết (theo thẩm quyền).

- Xem xét, đề xuất ý kiến đối với những hợp đồng do khách hàng soạn thảo.

- Trực tiếp thương thảo hợp đồng với khách hàng.

d. Quản lý triển khai dự án:

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng (thu hồi hết công nợ và thực hiện xong việc bảo hành công trình).

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các bộ phận liên quan (QLDA, Phòng Tài chính - Kế toán Tập đoàn) trong việc thu hồi công nợ trong quá trình thực hiện dự án và sau khi quyết toán hợp đồng.

- Tham gia, hỗ trợ công tác QLDA.

- Lập và gửi Báo cáo tình hình triển khai các dự án phụ trách cho BGĐ VPKD để xem xét kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ VPKD.

Với Mức Lương 13 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

a. Tốt nghiệp Đại học/CĐ chuyên ngành QTKD, Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Giao thông, thủy lợi, Kỹ thuật,..

b. Ngoại ngữ: Anh văn: đọc hiểu tài liệu; hoặc biết thêm các ngoại ngữ khác như Hàn/ Nhật/ Trung là một lợi thế.

2. Kiến thức:

a. Am hiểu chuyên sâu về sản phẩm, quy trình thi công cọc bê tông nền móng và các sản phẩm khác của công ty.

b. Kiến thức cơ bản về quản lý dự án xây dựng

c. Am hiểu các qui định của pháp luật về kinh doanh.

d. Am hiểu các qui định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

3. Kỹ năng:

a. Có khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường

b. Kỹ năng đàm phán, thương lượng;

c. Khả năng giao tiếp và trình bày tốt

d. Kỹ năng xây dựng và mở rộng các mối quan hệ

e. Khả năng soạn thảo văn bản, hợp đồng

f. Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

g. Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian

4. Kinh nghiệm:

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật và 1 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật trong ngành xây dựng. (Sales cho các dự án xây dựng, kinh nghiệm làm việc với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu.)

5. Phẩm chất và sức khỏe:

a. Sức khỏe tốt

b. Nhạy bén, nhanh nhẹn

c. Trung thực

d. Tinh thần trách nhiệm cao

g. Có xu hướng chia sẻ

h. Ham học hỏi

6. Các điều kiện khác:

a. Thường xuyên công tác.

b. Chịu được áp lực công việc cao.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

VP Miền Trung Tại: Đà Nẵng, Phụ trách các thị trường khu vực các tỉnh Bắc Miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình...

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương thưởng hấp dẫn, lương tháng [protected info]

Chăm sóc sức khoẻ

Các chế độ bảo hiểm và khám sức khỏe định kỳ

Cơ hội du lịch

Du lịch, Teambuiding trong nước và ngoài nước; Cử đi học tập chuyển giao công nghệ ở Nhật...

