Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 1b Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet theo data có sẵn

Demo hướng dẫn online giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm

Gặp gỡ khách hàng trực tiếp khi cần thiết

Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng

Chốt và ký hợp đồng với khách, hỗ trợ khách sau khi bán

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesales,...

Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/nói lắp/giọng địa phương.

Có ý chí cầu tiến, đam mê kiếm tiền.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

