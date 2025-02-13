Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 1b Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet theo data có sẵn
Demo hướng dẫn online giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm
Gặp gỡ khách hàng trực tiếp khi cần thiết
Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng
Chốt và ký hợp đồng với khách, hỗ trợ khách sau khi bán
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesales,...
Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/nói lắp/giọng địa phương.
Có ý chí cầu tiến, đam mê kiếm tiền.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
1. Về sản phẩm/Khách hàng/Thị trường:
2. Về đào tạo nâng cao và lộ trình thăng tiến:
3. Về lương thưởng và chế độ phúc lợi:
4. Về môi trường làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
