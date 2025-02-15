Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH TM XNK Phú Lộc Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 226 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

- Khảo sát, tìm kiếm thông tin công trình đang thi công, các khách hàng có nhu cầu,..

- Thương thảo hợp đồng, hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng, khách hàng, thu hồi công nợ.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số cá nhân/ mục tiêu cá nhân theo yêu cầu của Quản lý.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành kinh doanh/kinh tế là một lợi thế

- Có thể gặp KH trực tiếp hoặc online (Meeting)

- Ưu tiên có kinh nghiệm, nếu chưa có sẽ được đào tạo.

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Siêng năng, trung thực và thật thà, chịu khó

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công TY TNHH TM XNK Phú Lộc Trường Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng. Tổng thu nhập 14 -20 Triệu trở lên.

- Có BHXH , nghỉ phép năm - thưởng khu vực - thưởng tổng doanh số cty.

- Tăng lương hành năm vào tháng 3 , hưởng lương tháng 13

- Có du lịch hàng năm

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH TM XNK Phú Lộc Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin