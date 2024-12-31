Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Liên hệ với khách hàng đại lý, nhà phân phối… từ nguồn data công ty cung cấp (Data nóng - khách hàng đã có nhu cầu) để giới thiệu, tư vấn sản phẩm và các chương trình khuyến mãi.

Lên phương án báo giá, chốt đơn hàng và chuyển bộ phận liên quan để thực hiện giao hàng

Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ theo quy trình của Công ty.

Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng, CTV bán hàng trên các nền tảng TMĐT ngoài Data công ty cung cấp

Theo dõi công nợ, phối hợp cùng kế toán thu hồi công nợ

Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và BGĐ

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Sales Online/Chăm sóc khách hàng, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm về kênh phân phối, khách hàng đại lý, bán buôn, bán sỉ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, TPCN.

Thời gian và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 15.000.000đ – 20.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 8.000.000 – 10.000.000 đ/tháng + Phụ cấp gửi xe 150.000 đ/tháng + Thưởng Doanh số)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

