Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà Thương Mại Chung Cư Udic

- Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Liên hệ với khách hàng đại lý, nhà phân phối… từ nguồn data công ty cung cấp (Data nóng - khách hàng đã có nhu cầu) để giới thiệu, tư vấn sản phẩm và các chương trình khuyến mãi.
Lên phương án báo giá, chốt đơn hàng và chuyển bộ phận liên quan để thực hiện giao hàng
Quản lý, chăm sóc khách hàng cũ theo quy trình của Công ty.
Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng, CTV bán hàng trên các nền tảng TMĐT ngoài Data công ty cung cấp
Theo dõi công nợ, phối hợp cùng kế toán thu hồi công nợ
Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và BGĐ

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Sales Online/Chăm sóc khách hàng, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm về kênh phân phối, khách hàng đại lý, bán buôn, bán sỉ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, TPCN.
Thời gian và địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 15.000.000đ – 20.000.000 VNĐ/tháng (Bao gồm: Lương cơ bản từ 8.000.000 – 10.000.000 đ/tháng + Phụ cấp gửi xe 150.000 đ/tháng + Thưởng Doanh số)
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Cường Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

