Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 114 phố Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới tại địa bàn được giao

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, cây trồng, kinh tế...

Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên

Nhiệt tình, chịu khó, chịu khổ, sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, nghiêm túc, trách nhiệm, trung thực

Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 - 18.000.000đ/tháng

Chế độ tiền lương, thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty; Chế độ Phúc lợi đầy đủ ; Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Được đào tạo, tập huấn do công ty tổ chức

Có cơ hội được thăng tiến theo lộ trình

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty áp dụng tùy từng thời điểm, chức vụ, vị trí tuyển dụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin