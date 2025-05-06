Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 114 phố Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới tại địa bàn được giao
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành bảo vệ thực vật, cây trồng, kinh tế...
Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên
Nhiệt tình, chịu khó, chịu khổ, sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, nghiêm túc, trách nhiệm, trung thực
Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15.000.000 - 18.000.000đ/tháng
Chế độ tiền lương, thưởng lễ, Tết, tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty; Chế độ Phúc lợi đầy đủ ; Chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Được đào tạo, tập huấn do công ty tổ chức
Có cơ hội được thăng tiến theo lộ trình
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty áp dụng tùy từng thời điểm, chức vụ, vị trí tuyển dụng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nicotex Fly
