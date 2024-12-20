Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SWP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 90/192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, cập nhật thông tin về các Công ty, dự án có sử dụng các sản phẩm như: Thiết bị, vật tư công nghiệp... (dựa trên data của phòng Kinh doanh hoặc data tự tìm kiếm).

- Gọi điện/Email/Gặp mặt để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến các công ty sản xuất của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các công ty/ nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài khác tại Việt Nam. Có lái xe đưa đón khi đi làm việc với khách hàng.

- Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh trong việc lên lịch thăm và làm việc với đối tác cũ và khách hàng tiềm năng.

- Cung cấp thông tin về sản phẩm, giá cả, chính sách cho khách hàng để chào hàng.

- Thực hiện các công việc hỗ trợ bán hàng khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh.

- Được đào tạo kỹ năng bán hàng mảng thiết bị công nghiệp.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam và nữ

- Không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập không giới hạn

- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt và xử lý tình huống tốt.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SWP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn: Lương khởi điểm trung bình từ 7 - 15 triệu + Hoa hồng không giới hạn (có trao đổi trong quá trình phỏng vấn tùy theo kinh nghiệm và năng lực làm việc).

- Du lịch hàng năm tiêu chuẩn 4 sao trong nước, tiêu chuẩn 3 sao tại nước ngoài. Thưởng tháng lương 13, thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...)

- Môi trường làm việc năng động, được tạo điều kiện phát huy hết năng lực của bản thân.

- Có cơ hội thăng tiến.

- Thưởng lễ tết theo quy định của công ty (2/9, 20/10, 8/3, Thưởng Tết dương lịch, Tết cổ truyền...)

- Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, 1 tháng làm 2 ngày thứ 7 (Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h00 – 17h00); Nghỉ Chủ nhật

- Hỗ trợ chi phí gửi xe (ô tô và xe máy)

- Được cung cấp sim điện thoại với chi phí không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SWP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin