Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Việt Nhật làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Toàn khu vực,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Khảo sát địa lý địa bàn bán hàng.

- Thu thập đánh giá đối thủ cạnh tranh.

- Lên phương án bán sản phẩm phân bón hữu cơ, phương thức bán.

- Tìm kiếm, đánh giá, phân loại khách hàng (đã, đang, sẽ là đại lý).

- Đàm phán, thuyết phục, đóng góp chiến lược phát triển gia tăng sản lượng cùng đại lý.

- Hành động cùng đại lý tiến hành các công việc thúc đẩy doanh số bán, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát quà tặng.

- Lập báo cáo đầy đủ gửi về công ty.

- Nam.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, kỹ sư nông nghiệp,khối ngành Thổ nhưỡng – Nông hóa; Bảo vệ thực vật, cây trồng hoặc hiểu biết về phân bón...

- Đam mê kinh doanh, có chí tiến thủ.

- Trung thực, chịu khó, cầu tiến.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.

Tại Công Ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương/thưởng hấp dẫn, đãi ngộ xứng đáng theo năng lực.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng làm việc.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.