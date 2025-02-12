Tuyển Nhân viên kinh doanh Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

• Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

• Develop markets, find new customers and keep relationships with current customers.

• Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp cận khách hàng và các hoạt động xúc tiến bán hàng.

• Develop and implement a business plan, including setting sales goals, customer outreach strategies and sales promotion activities.

• Thực hiện các cuộc gặp gỡ, đàm phán và thuyết trình với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

• Conduct meetings, negotiations and presentations with customers to introduce the company's products/services.

• Lập báo cáo doanh số bán hàng, phân tích thị trường và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh.

• Prepare sales reports, analyze the market and make recommendations to improve business efficiency.

• Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

• Manage and track orders, ensure on-time delivery and quality.

• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

• Work closely with other departments within the company to ensure the sales process runs smoothly.

• Chăm sóc và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm dịch vụ của khách hàng.