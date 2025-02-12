Tuyển Nhân viên kinh doanh Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Woojin Plaimm Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Woojin Plaimm Co.,ltd

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Woojin Plaimm Co.,ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 4th Floor, Room 404, MB Bac Ninh Building, 24 Ly Thai To, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Develop markets, find new customers and keep relationships with current customers.
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp cận khách hàng và các hoạt động xúc tiến bán hàng.
• Develop and implement a business plan, including setting sales goals, customer outreach strategies and sales promotion activities.
• Thực hiện các cuộc gặp gỡ, đàm phán và thuyết trình với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
• Conduct meetings, negotiations and presentations with customers to introduce the company's products/services.
• Lập báo cáo doanh số bán hàng, phân tích thị trường và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh.
• Prepare sales reports, analyze the market and make recommendations to improve business efficiency.
• Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
• Manage and track orders, ensure on-time delivery and quality.
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
• Work closely with other departments within the company to ensure the sales process runs smoothly.
• Chăm sóc và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm dịch vụ của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Woojin Plaimm Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Woojin Plaimm Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Woojin Plaimm Co.,ltd

Woojin Plaimm Co.,ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: BACNINH CITY : 4th Floor, Room 404, MB Bac Ninh Building, 24 Ly Thai To, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province. HOCHIMINH CITY : 10 Floor, PTS Building, 118 Huynh Tan Phat Street, Tan Thuan Tay Ward District 7 HCMC

