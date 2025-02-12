Tuyển Nhân viên kinh doanh Woojin Plaimm Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Woojin Plaimm Co.,ltd
- Bắc Ninh: 4th Floor, Room 404, MB Bac Ninh Building, 24 Ly Thai To, Dai Phuc Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Develop markets, find new customers and keep relationships with current customers.
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, bao gồm đặt mục tiêu doanh số, chiến lược tiếp cận khách hàng và các hoạt động xúc tiến bán hàng.
• Develop and implement a business plan, including setting sales goals, customer outreach strategies and sales promotion activities.
• Thực hiện các cuộc gặp gỡ, đàm phán và thuyết trình với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
• Conduct meetings, negotiations and presentations with customers to introduce the company's products/services.
• Lập báo cáo doanh số bán hàng, phân tích thị trường và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh.
• Prepare sales reports, analyze the market and make recommendations to improve business efficiency.
• Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
• Manage and track orders, ensure on-time delivery and quality.
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
• Work closely with other departments within the company to ensure the sales process runs smoothly.
• Chăm sóc và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm dịch vụ của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Woojin Plaimm Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Woojin Plaimm Co.,ltd
