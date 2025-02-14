Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 14, đường số 11, VSIP Bắc Ninh,Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm chính về quy trình mua hàng kể cả nội địa và nhập khẩu

• Chịu trách nhiệm chính về quy trình bán hàng kể cả nội địa và nhập khẩu

• Chịu trách nhiệm chính về quy trình mượn hàng, trả hàng cho mượn hàng và nhận trả hàng

• Chịu trách nhiệm chính trong việc yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho hàng hóa mua, hàng hóa bán kể cả nội địa và nhập khẩu

• Thực hiện việc báo cáo số liệu kinh doanh

• Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu

* Ít nhất 2- 3 năm kinh nghiệm trong ngành về Xuất nhập khẩu và dịch vụ bán hàng

* Vi tính văn phòng

* Tiếng anh giao tiếp tốt

* Siêng năng, cẩn thận và chịu khó

Ưu tiên: các bạn ở khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh

Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.

Mức lương:

Thưởng: Bao gồm lương tháng 13 và thưởng dựa trên hiệu suất.

Thưởng:

Nghỉ phép: 18 ngày nghỉ phép hàng năm, cộng thêm ngày nghỉ lễ Giáng sinh.

Nghỉ phép:

Bảo hiểm: Đóng bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp trong thời gian thử việc.

Bảo hiểm:

Bữa ăn: Cung cấp bữa trưa hàng ngày.

Bữa ăn:

Sức khỏe: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm để đảm bảo phúc lợi cho nhân viên.

Sức khỏe:

Bảo hiểm toàn diện: Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cho nhân viên và người thân (con cái).

Bảo hiểm toàn diện:

Phát triển chuyên môn: Các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và cơ hội phát triển sự nghiệp.

Phát triển chuyên môn:

Phụ cấp: điện thoại

Hoạt động gắn kết:

Kỷ niệm ngày thành lập, ngày hội thể thao.

Du lịch, Family day.

Lì xì Tết.

Tết Trung Thu.

Foundation Awards, Loyalty Rewards, Promotion

Phúc lợi bổ sung:

Dịch vụ xe đưa đón.

Hỗ trợ và quyền lợi từ Công đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

