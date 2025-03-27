Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa Star Tower, 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, phát triển mối quan hệ với khách hàng
Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác và các đối tác của công ty để lên kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường
Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo chuyên môn, dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo nắm rõ các kiến thức chuyên môn, chương trình khuyến mãi và các dịch vụ của công ty
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành, sản phẩm Dược mỹ phẩm, làm đẹp, hoặc kinh nghiệm làm việc ở các công ty Bất động Sản, Thiết bị y tế - thẩm mỹ, Bảo hiểm,...
Ưu tiên có kn trong mô hình odm / nhà máy . sản xuất
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành nghề liên quan
Không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...
Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức
Có Laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục.
Xét tăng lương định kỳ 06 tháng và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI