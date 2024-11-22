Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Salonzo Group
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK01
- 12A, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Xây dựng mạng lưới hợp tác với các salon tóc
Chăm sóc, tư vấn về sản phẩm và các chính sách bán hàng của công ty
Tìm hiểu, đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả
Thực hiện báo cáo theo quy định
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Năng động và sáng tạo có khả năng chịu được áp lực công việc
Ham học hỏi, định hướng phát triển bản thân
Có khả năng phối hợp công việc và tinh thần làm việc teamwork
Năng động và sáng tạo có khả năng chịu được áp lực công việc
Ham học hỏi, định hướng phát triển bản thân
Có khả năng phối hợp công việc và tinh thần làm việc teamwork
Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì
1. Tổng thu nhập: 15.000.000-30.000.000đ/tháng
- Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng CLB 20, thưởng tháng, quý, năm,...
- Phụ cấp điện thoại: 300,000đ/ tháng; phụ cấp xăng xe: 1,500,000 đ/tháng;
- Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000 VNĐ / tháng tính theo ngày công làm việc thực tế
2. Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc
3. Thời gian làm việc: 08 h/ngày. Từ 8h30 đến 17h30. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
4. Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
- Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty
- Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, hiếu, hỷ...
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa teambudling của công ty./.
- Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng CLB 20, thưởng tháng, quý, năm,...
- Phụ cấp điện thoại: 300,000đ/ tháng; phụ cấp xăng xe: 1,500,000 đ/tháng;
- Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000 VNĐ / tháng tính theo ngày công làm việc thực tế
2. Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc
3. Thời gian làm việc: 08 h/ngày. Từ 8h30 đến 17h30. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
4. Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động
- Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty
- Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, hiếu, hỷ...
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa teambudling của công ty./.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI