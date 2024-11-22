Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK01 - 12A, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng mạng lưới hợp tác với các salon tóc

Chăm sóc, tư vấn về sản phẩm và các chính sách bán hàng của công ty

Tìm hiểu, đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả

Thực hiện báo cáo theo quy định

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Năng động và sáng tạo có khả năng chịu được áp lực công việc

Ham học hỏi, định hướng phát triển bản thân

Có khả năng phối hợp công việc và tinh thần làm việc teamwork

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tổng thu nhập: 15.000.000-30.000.000đ/tháng

- Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng CLB 20, thưởng tháng, quý, năm,...

- Phụ cấp điện thoại: 300,000đ/ tháng; phụ cấp xăng xe: 1,500,000 đ/tháng;

- Phụ cấp ăn trưa: 1.000.000 VNĐ / tháng tính theo ngày công làm việc thực tế

2. Được đào tạo và hướng dẫn để tiếp cận công việc

3. Thời gian làm việc: 08 h/ngày. Từ 8h30 đến 17h30. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

4. Đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách theo Bộ Luật lao động

- Thưởng các ngày lễ 30/4, 01/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán theo quy định công ty

- Được tham gia các hoạt động tham quan, nghỉ mát, hiếu, hỷ...

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa teambudling của công ty./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

