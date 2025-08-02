Tuyển Kế toán kho CTY TNHH EAST TÂN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Soạn lệnh xuất – nhập kho hàng ngày (hàng thịt heo đông lạnh).

- Kiểm tra và đối chiếu số liệu xuất nhập tồn với thực tế và báo cáo kho.

- Quản lý và lưu trữ chứng từ xuất/nhập kho đúng quy định.

- Kiểm tra và đối chiếu Debit Note từ kho thuê ngoài.

- Theo dõi hàng hóa tại cảng và kho bảo quản (làm việc với FWD, kho thuê, kế toán).

- Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến nghiệp vụ kho vận.

- Phối hợp với bộ phận kế toán, mua hàng và logistics để đảm bảo dòng chảy hàng hóa trơn tru.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế, Logistics, Chuỗi cung ứng hoặc tương đương.

- 1–2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán kho, kế toán nội bộ, logistics hoặc tương đương.

- Thành thạo Excel (các hàm SUMIFS, VLOOKUP, Pivot Table,...).

- Biết sử dụng phần mềm kế toán/kho là lợi thế (Misa, Bravo, ERP…).

- Tiếng Anh đọc hiểu khá (tra chứng từ, email giao tiếp cơ bản).

Tại CTY TNHH EAST TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương NET từ 8,5–12 triệu tùy theo năng lực + thưởng KPI.

- Làm việc tại công ty ổn định, sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao.

- Chính sách lương thưởng minh bạch, rõ ràng.

- Thời gian: Thứ 2 đến Thứ 6, làm việc tại văn phòng toàn thời gian.

- Thứ 7: 08:00 - 17:00 (làm online).

- Được hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm.

- Ký hợp đồng và làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH EAST TÂN PHÁT

