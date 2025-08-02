Tuyển Kế toán kho CTY TNHH EAST TÂN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CTY TNHH EAST TÂN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CTY TNHH EAST TÂN PHÁT

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CTY TNHH EAST TÂN PHÁT

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 8 Tạ Hiện, Khu Phố 1, Phường Cát Lái, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Soạn lệnh xuất – nhập kho hàng ngày (hàng thịt heo đông lạnh).
- Kiểm tra và đối chiếu số liệu xuất nhập tồn với thực tế và báo cáo kho.
- Quản lý và lưu trữ chứng từ xuất/nhập kho đúng quy định.
- Kiểm tra và đối chiếu Debit Note từ kho thuê ngoài.
- Theo dõi hàng hóa tại cảng và kho bảo quản (làm việc với FWD, kho thuê, kế toán).
- Hỗ trợ các công việc hành chính liên quan đến nghiệp vụ kho vận.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, mua hàng và logistics để đảm bảo dòng chảy hàng hóa trơn tru.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế, Logistics, Chuỗi cung ứng hoặc tương đương.
- 1–2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán kho, kế toán nội bộ, logistics hoặc tương đương.
- Thành thạo Excel (các hàm SUMIFS, VLOOKUP, Pivot Table,...).
- Biết sử dụng phần mềm kế toán/kho là lợi thế (Misa, Bravo, ERP…).
- Tiếng Anh đọc hiểu khá (tra chứng từ, email giao tiếp cơ bản).

Tại CTY TNHH EAST TÂN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương NET từ 8,5–12 triệu tùy theo năng lực + thưởng KPI.
- Làm việc tại công ty ổn định, sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao.
- Chính sách lương thưởng minh bạch, rõ ràng.
- Thời gian: Thứ 2 đến Thứ 6, làm việc tại văn phòng toàn thời gian.
- Thứ 7: 08:00 - 17:00 (làm online).
- Được hỗ trợ và đào tạo về sản phẩm.
- Ký hợp đồng và làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH EAST TÂN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH EAST TÂN PHÁT

CTY TNHH EAST TÂN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73 Bà Huyện Thanh Quan, P.Võ Thị Sáu, Q.3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

