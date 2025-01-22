Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam
- Hà Nội:
- Số 26 Ngõ 397 Phạm Văn Đồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu
Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh truyền thông và mối quan hệ của bản thân.
Tư vấn, lên giải pháp, báo giá, chốt deal, lên hợp đồng với khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing.
Phối hợp với các thành viên trong team nghiên cứu, tìm kiếm và đưa ra các giải pháp mới hoặc giải pháp, tính năng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tạo ra nội dung marketting (giới thiệu, giải pháp, unbox, review) và hỗ trợ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác từ cấp trên
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng hoặc Đại học chuyên ngành về lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin/Viễn thông hoặc khối Kinh tế – Tài chính, quản trị kinh doanh
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Am hiểu và yêu thích các sản phẩm công nghệ thông tin là một lợi thế
Đam mê và nhiệt huyết với công việc của một nhân viên kinh doanh
Khả năng giao tiếp đàm phán tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.
Năng động, sáng tạo, tư duy tích cực, có trách nhiệm cao với công việc
Trung thực và có lối sống lành mạnh
Khả năng thích ứng và làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp chi phí tiếp khách (café, ...)
Thưởng các ngày lễ tết lớn trong năm
Thưởng doanh số cuối năm
Thưởng tết theo thâm niên và hiệu quả làm việc
Được hỗ trợ kinh phí đi học nâng cao chuyên môn khi cần thiết
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động khi làm việc chính thức
Du lịch thường niên: 1 năm 1-2 lần
Tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc
Trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc.
Giờ làm việc: 08h30-18h00 (nghỉ trưa 12-13h30), làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 và nghỉ các ngày lễ lớn theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI