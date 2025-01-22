Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 26 Ngõ 397 Phạm Văn Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu

Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh truyền thông và mối quan hệ của bản thân.

Tư vấn, lên giải pháp, báo giá, chốt deal, lên hợp đồng với khách hàng.

Giới thiệu, tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh marketing.

Phối hợp với các thành viên trong team nghiên cứu, tìm kiếm và đưa ra các giải pháp mới hoặc giải pháp, tính năng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tạo ra nội dung marketting (giới thiệu, giải pháp, unbox, review) và hỗ trợ hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Thực hiện các công việc khác từ cấp trên

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-38 tuổi

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng hoặc Đại học chuyên ngành về lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin/Viễn thông hoặc khối Kinh tế – Tài chính, quản trị kinh doanh

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu và yêu thích các sản phẩm công nghệ thông tin là một lợi thế

Đam mê và nhiệt huyết với công việc của một nhân viên kinh doanh

Khả năng giao tiếp đàm phán tốt, giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

Năng động, sáng tạo, tư duy tích cực, có trách nhiệm cao với công việc

Trung thực và có lối sống lành mạnh

Khả năng thích ứng và làm việc nhóm tốt và chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao: lương căn bản từ 8.000.000 + hoa hồng doanh số bán hàng + phụ cấp + thưởng

Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp chi phí tiếp khách (café, ...)

Thưởng các ngày lễ tết lớn trong năm

Thưởng doanh số cuối năm

Thưởng tết theo thâm niên và hiệu quả làm việc

Được hỗ trợ kinh phí đi học nâng cao chuyên môn khi cần thiết

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động khi làm việc chính thức

Du lịch thường niên: 1 năm 1-2 lần

Tăng lương định kỳ 6 tháng 1 lần, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc

Trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc.

Giờ làm việc: 08h30-18h00 (nghỉ trưa 12-13h30), làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 và nghỉ các ngày lễ lớn theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tích hợp Giải Pháp mạng Việt Nam

