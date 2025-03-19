Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong

Tiếp cận khách hàng và tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ

Làm báo giá dịch vụ gửi cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty

Liên hệ và làm việc với các phòng ban trong nội bộ công ty để giải quyết các công việc liên quan

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng Sales và công ty.