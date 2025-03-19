Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN5.6B, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong
Tiếp cận khách hàng và tìm hiểu nhu cầu sử dụng dịch vụ
Làm báo giá dịch vụ gửi cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty
Liên hệ và làm việc với các phòng ban trong nội bộ công ty để giải quyết các công việc liên quan
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của phòng Sales và công ty.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên chuyên ngành Kinh Tế, Thương Mại, Xuất Nhập Khẩu)
Sử dụng tiếng Trung lưu loát các kỹ năng
Sử dụng tiếng Anh cơ bản
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 16,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ gross/ month
Phục cấp cơm trưa: 800,000 VNĐ/ month
Phụ cấp điện thoại: 200,000 VNĐ/ month
Lương tháng 13 + Thưởng KPI
Có xe đưa đón từ TP.Hải Phòng đến nơi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

CHI NHÁNH CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

