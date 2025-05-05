Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Lô 107, KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược.

- Quản lý, điều phối hoạt động nội bộ để đảm bảo hiệu quả vận hành.

- Phối hợp, xử lý công tác đối nội và đối ngoại, bao gồm các hoạt động trong và ngoài nước.

- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam – Nữ

- Tuổi: Trên 30 tuổi

- Trình độ: Cao đẳng – Đại học

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật từ N2 trở lên, tiếng Anh giao tiếpcơ bản

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

- Kỹ năng: năng lực quản lý, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo huấn luyện

- Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh khu vực Đồng Nai

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- SALARY: Upto 35M gross

SALARY:

- WORKING TIME: Thứ 2 – Thứ 6: 8:00-17:00

WORKING TIME:

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Được tham gia bảo hiểm tai nan 24/7

- NGhỉ T7 Và CN + Các ngày nghỉ lễ khác

- Phép năm theo luật VN

- Hàng năm được tham gia du lịch nghỉ dưỡng, tiệc tất niên, ngày hội thể thao…

- Được thưởng thành tích và xét thăng chức, nâng lương hàng năm

- Có xe đưa đón từ thành phố HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin