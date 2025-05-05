Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Lô 107, KCN Amata, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược.
- Quản lý, điều phối hoạt động nội bộ để đảm bảo hiệu quả vận hành.
- Phối hợp, xử lý công tác đối nội và đối ngoại, bao gồm các hoạt động trong và ngoài nước.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam – Nữ
- Tuổi: Trên 30 tuổi
- Trình độ: Cao đẳng – Đại học
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật từ N2 trở lên, tiếng Anh giao tiếpcơ bản
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
- Kỹ năng: năng lực quản lý, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo huấn luyện
- Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh khu vực Đồng Nai
- Tuổi: Trên 30 tuổi
- Trình độ: Cao đẳng – Đại học
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nhật từ N2 trở lên, tiếng Anh giao tiếpcơ bản
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
- Kỹ năng: năng lực quản lý, khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đào tạo huấn luyện
- Ưu tiên ứng viên sinh sống quanh khu vực Đồng Nai
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- SALARY: Upto 35M gross
SALARY:
- WORKING TIME: Thứ 2 – Thứ 6: 8:00-17:00
WORKING TIME:
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Được tham gia bảo hiểm tai nan 24/7
- NGhỉ T7 Và CN + Các ngày nghỉ lễ khác
- Phép năm theo luật VN
- Hàng năm được tham gia du lịch nghỉ dưỡng, tiệc tất niên, ngày hội thể thao…
- Được thưởng thành tích và xét thăng chức, nâng lương hàng năm
- Có xe đưa đón từ thành phố HCM
SALARY:
- WORKING TIME: Thứ 2 – Thứ 6: 8:00-17:00
WORKING TIME:
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Được tham gia bảo hiểm tai nan 24/7
- NGhỉ T7 Và CN + Các ngày nghỉ lễ khác
- Phép năm theo luật VN
- Hàng năm được tham gia du lịch nghỉ dưỡng, tiệc tất niên, ngày hội thể thao…
- Được thưởng thành tích và xét thăng chức, nâng lương hàng năm
- Có xe đưa đón từ thành phố HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI