Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cửa hàng số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Chăm sóc khách hàng theo hệ thống Code khách công ty giao.

+ Tìm kiếm, xây dựng, và phát triển hệ thống, mạng lưới khách hàng mới (kênh siêu thị, cửa hàng trái cây, khách mua lẻ...) hoặc thông qua Fanpage, GR facebook.

+ Quản lý đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng.

+ Chăm sóc khách hàng, giải quyết phản hồi, yêu cầu của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty.

+ Cập nhật các thay đổi về giá cả, sản phẩm theo mùa, nhu cầu thị trường thường xuyên và kịp thời.

+ Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ứng viên trẻ, năng động, đam mê việc bán hàng, kinh doanh.

+ Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh.

+ Tự tin trong giao tiếp, có kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt, ứng xử linh hoạt.

+ Có thể đi làm ngay, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: 6 triệu/tháng + thưởng từ 1% Doanh số bán hàng.

+ Trợ cấp ăn trưa 25.000 + trợ cấp chuyên cần từ 500.000 – 1.000.000/tháng.

+ Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.