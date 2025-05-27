Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn, giới thiệu khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng theo data có sẵn từ công ty
Hướng dẫn khách đi xem mặt bằng và hỗ trợ đàm phán, chốt giao dịch
Cập nhật thông tin mặt bằng cho thuê và nhu cầu thị trường
Phối hợp với các bộ phận liên quan để chăm sóc khách hàng, chốt giao dịch.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, độ tuổi 22 – 30, không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo)
Giao tiếp tốt, có tinh thần học hỏi, kiên trì, chủ động trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã từng làm BĐS, sales, tư vấn tài chính, telesales, CSKH...
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5 – 7 triệu/tháng + % hoa hồng hấp dẫn (thu nhập trung bình từ 10 – 20 triệu)
Được cung cấp data khách hàng sẵn có.
Đào tạo bài bản về thị trường, kỹ năng chốt deal, quy trình làm việc
Cơ hội phát triển lên các vị trí team leader, quản lý nhóm kinh doanh
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
