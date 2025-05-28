Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CỬU NHƯ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị khác nhau.

Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc, kết quả bán hàng.

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Đóng góp ý tưởng và cải tiến quy trình bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, marketing hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Khả năng tự học hỏi và thích ứng nhanh với môi trường mới.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại tổng hợp.

Tại CÔNG TY TNHH CỬU NHƯ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Chế độ đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa sự phát triển của nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỬU NHƯ

