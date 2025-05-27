Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số nhà B9
- Lô 5 Khu Đô Thị Định Công, Phường Định Công,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng: đăng FB, zalo, Web
Quản lý khách bệnh viện phòng khám tư nhân có sẵn
Gặp khách hàng trực tiếp để trao đổi
Gửi bảng giá, làm hợp đồng.
Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ và mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên - Thành thạo vi tính văn phòng.
Kinh nghiệm 01 năm về mảng KTV xét nghiệm.
Kinh nghiệm về mảng Thiết bị Y tế.
Chăm chỉ, chịu khó.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 8 - 18 triệu, thử việc 01 tháng hưởng 90% lương Cơ bản.
Lương tăng ca: 200%, Lương công tác: 150%
Ngày lễ có thưởng tùy thâm niên công tác, Thưởng tháng lương thứ 13 (nếu làm đủ 12 tháng).
Thâm niên công tác trên 2 năm thì được tính thêm 3 triệu phụ cấp thâm niên.
Thâm niên công tác trên 2 năm thi được hưởng chế độ 1 năm đi du lịch cùng công ty.
Năm có 12 ngày phép.
Thưởng quý
Mức đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á
