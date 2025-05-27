Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số nhà B9 - Lô 5 Khu Đô Thị Định Công, Phường Định Công,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng: đăng FB, zalo, Web

Quản lý khách bệnh viện phòng khám tư nhân có sẵn

Gặp khách hàng trực tiếp để trao đổi

Gửi bảng giá, làm hợp đồng.

Liên hệ chăm sóc khách hàng cũ và mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên - Thành thạo vi tính văn phòng.

Kinh nghiệm 01 năm về mảng KTV xét nghiệm.

Kinh nghiệm về mảng Thiết bị Y tế.

Chăm chỉ, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8 - 18 triệu, thử việc 01 tháng hưởng 90% lương Cơ bản.

Lương tăng ca: 200%, Lương công tác: 150%

Ngày lễ có thưởng tùy thâm niên công tác, Thưởng tháng lương thứ 13 (nếu làm đủ 12 tháng).

Thâm niên công tác trên 2 năm thì được tính thêm 3 triệu phụ cấp thâm niên.

Thâm niên công tác trên 2 năm thi được hưởng chế độ 1 năm đi du lịch cùng công ty.

Năm có 12 ngày phép.

Thưởng quý

Mức đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG NAM Á

