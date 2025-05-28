Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 586 Kim Giang, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nhiệm vụ cụ thể:
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói rõ ràng, thuyết phục, phát âm chuẩn, truyền cảm
Tuổi từ 22-28 ưu tiên chưa có gia đình.
Khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng và phản ứng linh hoạt trong các tình huống bị từ chối.
Có tinh thần kỷ luật, chủ động học hỏi, biết cách tự quản lý thời gian hiệu quả.
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 6.000.000 VNĐ lương cơ bản + 2.000.000 KPI + 1% doanh thu chốt từ lead cá nhân đề xuất
Được đào tạo chi tiết quy trình gọi điện, sắp xếp lộ trình đối thoại, kịch bản xử lý tình huống
Cơ hội thăng tiến: Team Lead, Trưởng nhóm data, Nhân viên Tư vấn
Đóng bảo hiểm sau 3 tháng làm việc chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt
