Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 586 Kim Giang, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhiệm vụ cụ thể:

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng, thuyết phục, phát âm chuẩn, truyền cảm

Tuổi từ 22-28 ưu tiên chưa có gia đình.

Khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng và phản ứng linh hoạt trong các tình huống bị từ chối.

Có tinh thần kỷ luật, chủ động học hỏi, biết cách tự quản lý thời gian hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000 VNĐ lương cơ bản + 2.000.000 KPI + 1% doanh thu chốt từ lead cá nhân đề xuất

Được đào tạo chi tiết quy trình gọi điện, sắp xếp lộ trình đối thoại, kịch bản xử lý tình huống

Cơ hội thăng tiến: Team Lead, Trưởng nhóm data, Nhân viên Tư vấn

Đóng bảo hiểm sau 3 tháng làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đào Tạo Việt

