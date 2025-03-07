Tuyển Nhân viên kinh doanh Vina Siam Food (Indoguna Vina) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Vị trí:

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Trực page và viết content

- nhân viên marketing và viết content

•⁠Thời gian giờ hành chính

-> Hỗ trợ xoay ca và nhận làm thời vụ

▽Có nhiều đãi ngộ dành cho bạn chăm làm

▽Không cần kinh nghiệm sẽ được chỉ việc trước khi làm ( có kinh nghiệm càng tốt)

▽Làm việc nơi thoáng mát và sạch sẽ

Thu nhập: Thoả thuận trực tiếp dựa trên năng lực bản thân

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ cần bạn ✨:

- Nhanh nhẹn - hoạt bát - năng nổ

- Trên 19t và chịu khó

APPLY NOW: IB HOẶC 0899867478

Tại Vina Siam Food (Indoguna Vina) Thì Được Hưởng Những Gì

Được off 4ngày/tháng

Không cần kinh nghiệm - sẽ được chỉ việc trước khi bắt đầu làm

Được làm việc nơi thoáng mát sạch sẽ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vina Siam Food (Indoguna Vina)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.