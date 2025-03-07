Tuyển Nhân viên kinh doanh Vina Siam Food (Indoguna Vina) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Vina Siam Food (Indoguna Vina)
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Vị trí:
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng
- Trực page và viết content
- nhân viên marketing và viết content
•Thời gian giờ hành chính
-> Hỗ trợ xoay ca và nhận làm thời vụ
▽Có nhiều đãi ngộ dành cho bạn chăm làm
▽Không cần kinh nghiệm sẽ được chỉ việc trước khi làm ( có kinh nghiệm càng tốt)
▽Làm việc nơi thoáng mát và sạch sẽ
Thu nhập: Thoả thuận trực tiếp dựa trên năng lực bản thân
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ cần bạn ✨:
- Nhanh nhẹn - hoạt bát - năng nổ
- Trên 19t và chịu khó
APPLY NOW: IB HOẶC 0899867478
Tại Vina Siam Food (Indoguna Vina) Thì Được Hưởng Những Gì
Được off 4ngày/tháng
Không cần kinh nghiệm - sẽ được chỉ việc trước khi bắt đầu làm
Được làm việc nơi thoáng mát sạch sẽ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vina Siam Food (Indoguna Vina)
