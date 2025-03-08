Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MY TOAN DLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

Đăng bài lên các nhóm Facebook và trang Facebook của công ty: Bạn sẽ chịu trách nhiệm đăng các bài viết đã được chuẩn bị lên các nhóm và trang Facebook phù hợp để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, hoặc thông tin của công ty.

Seeding vào các bài đăng: Bạn sẽ tham gia tương tác với các bài viết đã đăng, bao gồm việc tạo các bình luận, trả lời câu hỏi và khuyến khích thảo luận để tăng cường hiệu quả bài đăng.

Theo dõi và báo cáo kết quả: Quản lý các bài đăng, kiểm tra hiệu quả và báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

Kỹ năng sử dụng Facebook thành thạo, có kinh nghiệm đăng bài và seeding hiệu quả.

Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập và tuân thủ theo yêu cầu công việc.

Sáng tạo và có khả năng viết nội dung hấp dẫn, dễ thu hút sự chú ý của người đọc.

Có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MY TOAN DLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Làm việc từ xa, linh hoạt về thời gian.

Thu nhập hấp dẫn, trả lương theo sản phẩm hoặc theo giờ làm việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và hỗ trợ.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV BĐS MY TOAN DLAND

