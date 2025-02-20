Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám Đốc và các cá nhân được bổ nhiệm, ủy quyền của Ban Giám Đốc.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để phát huy hiệu quả làm việc;

- Tìm kiếm và theo dõi chăm sóc khách hàng là đại lý, trại nuôi trồng thủy sản.

- Kinh doanh các sản phẩm, nguyên liệu hóa chất xử lý nước trong ngành thủy sản, công nghiệp.

- Chăm sóc, quản lý, phát triển hệ thống khách hàng phụ trách.

- Bán hàng và theo dõi hàng hóa, chịu trách nhiệm công nợ của khách hàng.

- Theo dõi và xử lý các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

- Nghiên cứu thị trường và đưa ra các phương án kinh doanh đột phá

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Phẩm chất: Đạo đức tốt, chăm chỉ, chủ động, tích cực, năng động ...

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc, chăm chỉ, chịu khó học hỏi và ý thức trách nhiệm cá nhân.

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy thị trường, tầm nhìn tốt để đánh giá thị trường và khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8 - 15 triệu đồng + % doanh thu.

- Doanh số + thưởng (trao đổi khi phỏng vấn).

- Tổng thu nhập trung bình: 20 - 40 triệu đồng/ tháng (tùy vào năng lực).

- Thưởng NÓNG hàng tháng cho cá nhân xuất sắc.

- Được cấp trên định hướng, dẫn dắt và hỗ trợ phát triển bản thân.

- Quyền lợi: BHXH, BHYT, BHTN.

- Tham gia các hoạt động cùng công ty: Du lịch hàng năm, team building,..

- Đầy đủ phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ .....từ công ty.

- Lương tháng 13 và nhiều chế độ đãi ngộ khác.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa cởi mở, luôn sẵn sàng tương tác và hỗ trợ.

- Hệ thống Marketing được đầu tư lớn đặt nền tảng để kinh doanh phát triển.

* Làm việc ngoài thị trường với các nhà phân phối và đại lý tại khu vực Tinh Sóc Trăng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU

