Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cp Công nghệ và Truyền thông Dagoras làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7tr đến 9tr (thỏa thuận theo năng lực). Thu nhập gồm lương cứng + thưởng theo quy định Công ty; Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội; Du lịch hàng năm, teambuilding, event. Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng năm, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc (nếu có) Review đánh giá tăng lương 2 lần/ năm; Có khả năng phát triển bản thân, định hướng phát triển công việc lâu dài; Môi trường trẻ,, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, trao đổi và soạn thảo hợp đồng kinh doanh với đối tác.

Tư vấn giải pháp, hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp triển khai và quản lý dịch vụ, xử lý yêu cầu và khiếu nại.

Là đầu mối liên lạc, trao đổi thông tin và đăng ký thủ tục triển khai dự án với đối tác như nhà cung cấp dịch vụ, hãng sản xuất...

Quản lý, cập nhật thông tin và tài liệu liên quan đến dự án, đảm bảo triển khai đúng tiến độ và kế hoạch.

Trực tiếp thực hiện các dự án phát triển dịch vụ Viễn thông trong Công ty. Đảm bảo các dự án được triển khai theo kế hoạch.

Đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành dự án và chất lượng dịch vụ.

Đối soát số liệu với các bên liên quan, báo cáo đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác, phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp, trình độ: bằng cử nhân trở lên; liên quan đến kinh doanh, quản lý dự án hoặc các ngành tương tự.

Thành thạo về Microsoft Office và các phần mềm quản lý liên quan

Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm đối với công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ hoặc kinh doanh B2B.

Tại Công ty Cp Công nghệ và Truyền thông Dagoras Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Công nghệ và Truyền thông Dagoras

