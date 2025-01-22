Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Ngày đăng tuyển: 22/01/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Nghiên cứu thị trường, đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhà phân phối bán hàng
- Kết nối tới đội ngũ Nhà phân phối để tư vấn chính sách kinh doanh, thiết lập mục tiêu và đồng hành cùng Nhà phân phối để đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Đào tạo khách hàng, Nhà phân phối về các giải pháp kinh doanh sản phẩm, giải pháp bán hàng, kỹ năng bán hàng…
- Duy trì và xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, để tư vấn tái đơn hiệu quả thông qua điện thoại, trực tiếp, zalo…
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn hàng và xử lý các khiếu nại
- Đại diện công ty tham gia các sự kiện, hội thảo cùng nhà phân phối để tư vấn giới thiệu sản phẩm và nâng cao vị trí cho nhà phân phối
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc cá nhân và Công ty.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam/ Nữ tuổi từ 26 - 35 tuổi, đã có kinh nghiệm 2 năm vị trí chuyên viên kinh doanh
· Kỹ năng phân tích thị trường, ngành, đối thủ
· Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, nhiệt huyết cao
· Kỹ năng lên kế hoạch, đàm phán
· Kỹ năng xây dựng, chăm sóc đối tác
· Kỹ năng làm việc đa nhiệm
· Có khả năng đi công tác, thị trường
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại 1 số lĩnh vực như bất động sản, tài chính, ngân hàng, dược mỹ phẩm….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng từ 12.000.000đ - 18.000.000đ + thưởng doanh số. Thu nhập hấp dẫn
· Thưởng Quý trong quỹ 3% lợi nhuận của công ty.
· Thưởng Quý trong quỹ 3% lợi nhuận của công ty.
Thưởng Quý trong quỹ 3% lợi nhuận của công ty.
· Môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức.
· Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình
· ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về trị giá 1.000.000đ hàng tháng.
· Teambuiding, du lịch trong và ngoài nước từ 3-4 lần/ năm
· Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
· Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13…
· Môi trường làm việc phẳng, cởi mở, phát huy tính sáng tạo tối đa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

