Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tạo và gắn đầy đủ thông tin khách hàng trên CRM
Hỗ trợ lên đơn hàng và kích hoạt khóa học
Hỗ trợ tạo kế hoạch và chăm sóc data
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, tính cách thật sự nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, có sự ham học hỏi cầu tiến
Biết tiếng Nhật (N5 trở lên)
Laptop và biết sử dụng các công cụ office (Facebook, zoom, word, excel, google drive,...)

Tại Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập.
Trợ cấp đi lại, hao phí dùng thiết bị làm việc ( upto 2.000.000đ)
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng Thực tập.
Được nhận ưu đãi học thử, giảm giá học phí hấp dẫn đối với các khoá học của Riki
Được khám phá, thúc đẩy các năng lực bản thân, thỏa sức sáng tạo trong một môi trường tràn đầy năng lượng trẻ trung, đầy năng động và đột phá.
Rèn luyện sự khéo léo trong các tình huống giao tiếp, kỹ năng mềm xử lý tình huống
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam

Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8 Trần Đăng Ninh Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

