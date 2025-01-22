Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo dục và Thương mại Riki Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Hỗ trợ tạo và gắn đầy đủ thông tin khách hàng trên CRM

Hỗ trợ lên đơn hàng và kích hoạt khóa học

Hỗ trợ tạo kế hoạch và chăm sóc data

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Chăm chỉ, tính cách thật sự nhiệt tình, cởi mở, thân thiện, có sự ham học hỏi cầu tiến

Biết tiếng Nhật (N5 trở lên)

Laptop và biết sử dụng các công cụ office (Facebook, zoom, word, excel, google drive,...)

Hỗ trợ dấu mộc, xác nhận thực tập.

Trợ cấp đi lại, hao phí dùng thiết bị làm việc ( upto 2.000.000đ)

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng Thực tập.

Được nhận ưu đãi học thử, giảm giá học phí hấp dẫn đối với các khoá học của Riki

Được khám phá, thúc đẩy các năng lực bản thân, thỏa sức sáng tạo trong một môi trường tràn đầy năng lượng trẻ trung, đầy năng động và đột phá.

Rèn luyện sự khéo léo trong các tình huống giao tiếp, kỹ năng mềm xử lý tình huống

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

