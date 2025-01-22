Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

Phòng kinh doanh hiện tại đang có 4 team - 30 sale. Vị trí này làm việc trực tiếp với Giám đốc Kinh doanh, có cơ hội học hỏi về phòng cách quản lý và chuyên môn.

- Số liệu kinh doanh: Theo dõi, tổng hợp, phân tích và cập nhật thông tin về số liệu kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng...

- Quản lý hồ sơ thông tin khách hàng, Theo dõi tình trạng đơn giao, tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách hàng

- Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán;

- Tổng hợp ý kiến ý kiến của hệ thống khách hàng về dịch vụ của Công ty (về thái độ phục vụ của sale, chính sách, chương trình phát triển thị trường...).

- Đảm bảo thực hiện quy trình, quy định chung của Phòng Kinh doanh

-Thực hiện các công việc dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Trên 24 tuổi.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm Trợ lý/ Sale thực chiến từ 2 năm trở lên.

Yêu cầu:

- Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.

- Có kỹ năng lập mục tiêu, kế hoạch, checking, follow công việc và giải quyết vấn đề cho đội nhóm.

- Làm việc chi tiết, tỉ mỉ.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có trách nhiệm với công việc; Nhanh nhẹn, chủ động.

- Tư duy cầu tiến, học hỏi & đổi mới không ngừng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Thu nhập: Lương cứng từ 10.000.000 - 12.000.0000đ/tháng

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về đào tạo:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần.

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối Ngày yêu thương (picnic, sinh nhật, xem phim, haidilao...) siêu thú vị hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do..

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free, game vui hàng ngày

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

Cách Thức Ứng Tuyển

