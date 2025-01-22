Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gốm Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lotte Mall Tây Hồ - 272 Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Tư vấn, bán hàng tại showroom

Tư vấn khách trên các kênh online (FB, zalo)/ Trực hotline

Đóng gói hàng, gửi hàng, theo dõi công nợ.

Hướng dẫn khách trải nghiệm làm gốm (sẽ được trainning học nghề)

Chăm sóc cửa hàng: trưng bày, lau dọn cửa hàng

Thực hiện báo cáo, kiểm kê định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

+ Giao tiếp tốt

+ Sử dụng tiếng Anh giao tiếp

+ Có kỹ năng tin học cơ bản như word, excel

+ Có nhu cầu làm việc lâu dài

Tại Công ty TNHH Gốm Chi Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thoả thuận + % doanh thu

+ Được đào tạo để hướng dẫn các trải nghiệm làm gốm cơ bản

+ Làm việc trong môi trường sản phẩm gốm thủ công, dịch vụ làm gốm thân thiện... với các cộng sự năng động, khách hàng tri thức cao và được rèn luyện nhiều kĩ năng đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gốm Chi

