Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gốm Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Gốm Chi
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lotte Mall Tây Hồ
- 272 Đ. Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tư vấn, bán hàng tại showroom
Tư vấn khách trên các kênh online (FB, zalo)/ Trực hotline
Đóng gói hàng, gửi hàng, theo dõi công nợ.
Hướng dẫn khách trải nghiệm làm gốm (sẽ được trainning học nghề)
Chăm sóc cửa hàng: trưng bày, lau dọn cửa hàng
Thực hiện báo cáo, kiểm kê định kỳ
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Giao tiếp tốt
+ Sử dụng tiếng Anh giao tiếp
+ Có kỹ năng tin học cơ bản như word, excel
+ Có nhu cầu làm việc lâu dài
+ Sử dụng tiếng Anh giao tiếp
+ Có kỹ năng tin học cơ bản như word, excel
+ Có nhu cầu làm việc lâu dài
Tại Công ty TNHH Gốm Chi Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương thoả thuận + % doanh thu
+ Được đào tạo để hướng dẫn các trải nghiệm làm gốm cơ bản
+ Làm việc trong môi trường sản phẩm gốm thủ công, dịch vụ làm gốm thân thiện... với các cộng sự năng động, khách hàng tri thức cao và được rèn luyện nhiều kĩ năng đa dạng.
+ Được đào tạo để hướng dẫn các trải nghiệm làm gốm cơ bản
+ Làm việc trong môi trường sản phẩm gốm thủ công, dịch vụ làm gốm thân thiện... với các cộng sự năng động, khách hàng tri thức cao và được rèn luyện nhiều kĩ năng đa dạng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gốm Chi
