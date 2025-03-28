Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Diên An, Diên Khánh, Nha Trang, Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phát triển danh sách khách hàng.
- Thực hiện công tác bán hàng và phát triển thị trường tại vùng thị trường được giao
- Đàm phán thương mại, hoàn tất các thủ tục để ký kết hợp đồng với khách hàng. Theo dõi quá trình sản xuất, giao hàng, liên lạc thu hồi công nợ
- Phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các chuyên ngành thuỷ sản hoặc chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm làm ở các viện Nghiên cứu, trung tâm giống, đơn vị quản lý Nhà nước về Thuỷ sản, Viện nuôi trồng thuỷ sản...
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần học hỏi cầu tiến;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán;

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 10.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ có thể cao hơn tùy năng lực
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, hòa đồng
Thưởng các ngày Lễ tết theo quy định của công ty (30/4&1/5, 2/9, Tết dương lịch...),
Hưởng chế độ du lịch cho bản thân và người thân.
Được thường xuyên tham gia các khóa học nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do giảng viên nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài.
Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ phúc lợi như như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm
Các chế độ khác theo quy định của Luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-4-5, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

