Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 31 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh, bộ phận kinh doanh về hành chính, pháp lý, chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ...
Thiết lập các kế hoạch, chiến lược kinh doanh trên cơ sở nền tảng định hướng của phòng ban và công ty
Theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo.
Chuẩn bị, soạn thảo, xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, thư từ... của phòng kinh doanh và khách hàng/ đối tác
Tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu, tình hình hoạt động của bộ phận kinh doanh chính xác, đầy đủ.
Liên hệ với các nhà cung ứng, đối tác, khách hàng; trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động kinh doanh.
Báo cáo doanh số theo tuần / tháng / quý / năm cho trưởng phòng kinh doanh
Cập nhật dữ liệu bán hàng, lập báo cáo bán hàng chi tiết, doanh thu, công nợ chưa thu / nợ xấu của từng nhân viên kinh doanh
Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh triển khai các công việc hành chính
Liên hệ và xây dựng mối quan quan hệ với khách hàng mới theo data của công ty hoặc tự khai thác từ các kênh khác
Giải đáp thắc mắc của khách hàng; chăm sóc những khách hàng đang sử dụng dịch vụ
Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng,
Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ...
Phối hợp với phòng Marketing lên kế hoạch chương trình ưu đãi vào các dịp đặc biệt (tri ân khách hàng, các dịp lễ, Tết, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới...)
Bảo mật thông tin kinh doanh
Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho bộ phận bán hàng, nếu được chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người có kinh nghiệm hoặc sẽ được đào tạo thêm
Trung thực, chu đáo, làm việc có trách nhiệm, nắm bắt vấn đề tốt và chủ động trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10 triệu.
Thưởng 10% lợi nhuận.
Lương tháng 13 & Thưởng tất cả các ngày lễ tết, tổ chức sinh nhật cá nhân.
Bảo hiểm, hưởng 12 ngày nghỉ phép năm/ ngày công tương ứng.
Đánh giá xét tăng lương/ thưởng vào tháng 12 hằng năm.
Teambuilding mỗi tháng.
Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí...theo luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc trẻ, dân chủ và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 65/22/51 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

