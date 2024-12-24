Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 31 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh, bộ phận kinh doanh về hành chính, pháp lý, chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ...

Thiết lập các kế hoạch, chiến lược kinh doanh trên cơ sở nền tảng định hướng của phòng ban và công ty

Theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo kịp thời đến các cấp lãnh đạo.

Chuẩn bị, soạn thảo, xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, thư từ... của phòng kinh doanh và khách hàng/ đối tác

Tiếp nhận các thông tin, cập nhật dữ liệu, tình hình hoạt động của bộ phận kinh doanh chính xác, đầy đủ.

Liên hệ với các nhà cung ứng, đối tác, khách hàng; trực tiếp hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động kinh doanh.

Báo cáo doanh số theo tuần / tháng / quý / năm cho trưởng phòng kinh doanh

Cập nhật dữ liệu bán hàng, lập báo cáo bán hàng chi tiết, doanh thu, công nợ chưa thu / nợ xấu của từng nhân viên kinh doanh

Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh triển khai các công việc hành chính

Liên hệ và xây dựng mối quan quan hệ với khách hàng mới theo data của công ty hoặc tự khai thác từ các kênh khác

Giải đáp thắc mắc của khách hàng; chăm sóc những khách hàng đang sử dụng dịch vụ

Triển khai thực hiện hợp đồng với khách hàng,

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ...

Phối hợp với phòng Marketing lên kế hoạch chương trình ưu đãi vào các dịp đặc biệt (tri ân khách hàng, các dịp lễ, Tết, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới...)

Bảo mật thông tin kinh doanh

Thực hiện một số công việc hỗ trợ khác cho bộ phận bán hàng, nếu được chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên người có kinh nghiệm hoặc sẽ được đào tạo thêm

Trung thực, chu đáo, làm việc có trách nhiệm, nắm bắt vấn đề tốt và chủ động trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Giọng nói dễ nghe, ngoại hình ưa nhìn.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 - 10 triệu.

Thưởng 10% lợi nhuận.

Lương tháng 13 & Thưởng tất cả các ngày lễ tết, tổ chức sinh nhật cá nhân.

Bảo hiểm, hưởng 12 ngày nghỉ phép năm/ ngày công tương ứng.

Đánh giá xét tăng lương/ thưởng vào tháng 12 hằng năm.

Teambuilding mỗi tháng.

Đầy đủ trang thiết bị làm việc, phúc lợi, công tác phí...theo luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc trẻ, dân chủ và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp DNP

