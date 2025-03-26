Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ga Lúp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ga Lúp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

Công Ty TNHH Ga Lúp
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty TNHH Ga Lúp

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Ga Lúp

Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4 Đường 18, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Liên hệ, viếng thăm, tìm kiếm và tạo ra cơ hội kinh doanh cho ngành hàng: sản phẩm keo, băng keo công nghiệp, bao bì nhựa,….
Kết hợp với Kỹ thuật của hãng, phân tích, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp những giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
Báo giá, thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán.
Tạo mối quan hệ tốt và gây dựng niềm tin với khách hàng.
Gia tăng doanh số của các khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.
Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có.
Tìm hiểu thêm thông tin về thị trường phụ trách: giá cả, chương trình khuyến mại của đối thủ cạnh tranh và đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng, chương trình bán hàng.
Lên kế hoạch triển khai phát triển thị trường để đạt được các chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu đi khách hàng.
Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng và báo cáo cho Team Leader.
Các công việc khác phát sinh khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành về Quản Trị kinh doanh, Kinh tế hoặc Kỹ thuật,....
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sale.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, tạo dựng các mối quan hệ cá nhân tốt.
Ƭhành thạo máy tính, tin học văn phòng, văn hóa email, internet,...
Có tinh thần trách nhiệm cao; chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Ga Lúp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8-10tr (thỏa thuận theo năng lực) + Hoa hồng.
Thưởng Năm: Lương T13: 1 tháng + Thưởng: (1-2 tháng) tùy vào tình hình kinh doanh
Làm việc giờ hành chính (thứ 7 làm 1⁄2 ngày).
Được ký HĐLĐ, nghỉ Lễ Tết, phép năm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.
Tham gia BHXH, được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo Luật lao động Việt Nam.
Ƭhưởng lễ, tết: 30/4 & 1/5, 2/9, tết DL, tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty.
Được đào tạo, hướng dẫn kiến thức sản phẩm từ đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật của hãng.
Được tham gia các hoạt động, events của công ty như: Team Building, Company Trip, Year End Party, Bóng đá,...
Hoạt động chăm lo đời sống nhân viên: ngày lễ, sinh nhật, ốm đau, ma chay, hiếu hỉ,...
Đặc biệt khuyến khích và hỗ trợ nhân viên học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng.
Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ga Lúp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ga Lúp

Công Ty TNHH Ga Lúp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 73 Đường 20, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

