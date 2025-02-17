Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Vinhomes Ocean Park 2 Nghĩa Trụ Văn Giang Hưng Yên

- tòa Central Point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Tiếp cận, mở rộng khách hàng mới (Phòng khám da liễu, Spa, TMV,các shop mỹ phẩm, các đại lý bán mỹ phẩm,...)
- Đề xuất các chương trình hỗ trợ đại lý phù hợp nhằm tăng doanh thu và năng suất bán hàng.
- Thu nhập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, phản hồi của Đại lý và khách hàng về sản phẩm để báo cáo với công ty.
- Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần/tháng hoặc theo yêu cầu của quản lý.
- Tham gia các hoạt động Marketing nhằm xây dựng thương hiệu, tìm khách hàng mới.
- Gặp gỡ khách hàng, đàm phán, trao đổi chính sách, thông tin sản phẩm, quyền lợi hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác phân phối.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm sale mỹ phẩm
- Tự tin giao tiếp, chịu khó, kiên trì trong công việc.
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Ưu tiên các ứng viên làm ở các ngành hàng mỹ phẩm.
- Địa điểm phỏng vấn tại: Cơ sở 1: Sao Biển 6-183, Vinhomes Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh hoạt, không cố định thời gian.
- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
- Khen thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.
- Du lịch nước ngoài, trong nước hàng năm.
- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân và tạo cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Sao Biển 6-183, Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

