Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thứ 2 - thứ 7 (8h - 17h)., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp cận, gặp gỡ, tạo mối quan hệ, giới thiệu công ty và sản phẩm tới khách hàng.

Báo giá, tư vấn, thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ với Khách hàng.

Cung cấp dữ liệu từ sự phản hồi của thị trường, gồm các hoạt động như: dự báo doanh số mỗi tháng và mỗi quý; dự báo danh sách khách hàng tiềm năng; dự báo nhu cầu hàng hóa... cũng như thâm nhập thị trường tìm hiểu đối thủ cạnh tranh.

Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng của công ty.

Theo dõi đơn hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng, đối tác.

Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nam từ 24 tuổi đã tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học (chấp nhận ngoại lệ nếu tự tin trong khả năng giao tiếp, bán hàng).

Đam mê kiếm tiền và yêu thích công việc kinh doanh

Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề, không ngại va vấp

Tại Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam

