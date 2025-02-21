Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam
- Hồ Chí Minh: thứ 2
- thứ 7 (8h
- 17h)., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tiếp cận, gặp gỡ, tạo mối quan hệ, giới thiệu công ty và sản phẩm tới khách hàng.
Báo giá, tư vấn, thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ với Khách hàng.
Cung cấp dữ liệu từ sự phản hồi của thị trường, gồm các hoạt động như: dự báo doanh số mỗi tháng và mỗi quý; dự báo danh sách khách hàng tiềm năng; dự báo nhu cầu hàng hóa... cũng như thâm nhập thị trường tìm hiểu đối thủ cạnh tranh.
Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng của công ty.
Theo dõi đơn hàng, duy trì mối quan hệ với các khách hàng, đối tác.
Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn chốt hợp đồng với khách khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kiếm tiền và yêu thích công việc kinh doanh
Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.
Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề, không ngại va vấp
Tại Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Da Thuộc Genus Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
