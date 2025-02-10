Tuyển Nhân viên kinh doanh TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: teambuilding, du lịch, tổ chức sinh nhật, - Ăn trưa tại Trung tâm. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên - Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (tháng làm 2 thứ 7)., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thị trường được giao;

- Nghiên cứu thị trường; phân tích năng lực của đối thủ cạnh tranh trong thị trường đó;

- Tiếp cận khách hàng mới, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và chính sách của Trung tâm;

- Chủ động việc truyền thông sản phẩm; Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng; Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng...

- Mở rộng và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng;

- Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại...

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Chịu được áp lực công việc cao để hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao;

- Có kỹ năng làm việc nhóm;

- Có khả năng giao tiếp tốt;

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

