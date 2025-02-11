Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Liên hệ các khách hàng để hỗ trợ pháp lý cho các hồ sơ bị chậm nghĩa vụ thanh toán cho các tổ chức tín dụng

Theo dõi và giúp đỡ khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán để giảm thiểu các rủi ro pháp lý cho khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam – Nữ

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không có tiền án tiền sự

Vi tính văn phòng cơ bản

Tại Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.500.000 đồng – 6.500.000 đồng/ tháng

Thu nhập dao động từ 12.000.000 đồng – 50.000.000 đồng/ tháng

Có lương cố định hàng tháng trong cả thời gian học việc và thử việc

Thù lao hấp dẫn: từ 40% đến 55% theo doanh thu

Đặc biệt: Nhận lương trước - làm việc sau

Hỗ trợ nuôi con đến đủ 18 tuổi

Tham gia bảo hiểm theo luật định và bảo hiểm tai nạn 24/24

Thưởng: Thưởng Quý, lương tháng 13 và thưởng năm theo năng lực

Đánh giá nâng lương đình kỳ 02 lần/ năm

Được đào tạo kỹ năng pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc tại Công ty

Hoa hồng giới thiệu nhân sự vào làm việc tại Công ty hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin