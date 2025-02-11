Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Liên hệ các khách hàng để hỗ trợ pháp lý cho các hồ sơ bị chậm nghĩa vụ thanh toán cho các tổ chức tín dụng
Theo dõi và giúp đỡ khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán để giảm thiểu các rủi ro pháp lý cho khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam – Nữ
Tốt nghiệp THPT trở lên
Không có tiền án tiền sự
Vi tính văn phòng cơ bản

Tại Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 5.500.000 đồng – 6.500.000 đồng/ tháng
Thu nhập dao động từ 12.000.000 đồng – 50.000.000 đồng/ tháng
Có lương cố định hàng tháng trong cả thời gian học việc và thử việc
Thù lao hấp dẫn: từ 40% đến 55% theo doanh thu
Đặc biệt: Nhận lương trước - làm việc sau
Hỗ trợ nuôi con đến đủ 18 tuổi
Tham gia bảo hiểm theo luật định và bảo hiểm tai nạn 24/24
Thưởng: Thưởng Quý, lương tháng 13 và thưởng năm theo năng lực
Đánh giá nâng lương đình kỳ 02 lần/ năm
Được đào tạo kỹ năng pháp lý và kỹ năng nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc tại Công ty
Hoa hồng giới thiệu nhân sự vào làm việc tại Công ty hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật TNHH Người Đồng Hành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20 tầng 3 Đường số 6, khu ĐTM Him Lam - Phường Tân Hưng - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

