Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lyk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Lyk
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 43 Trần Mai Ninh, Phường 12, quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH LYK chuyên cung cấp giải pháp và sản phẩm chiếu sáng cao cấp - lyklighting.com
Chúng tôi hiện đang tuyển nhân viên kinh doanh với yêu cầu sau:
·Nắm vững các đặc tính, ưu khuyết điểm của sản phẩm đèn led và cách lắp đặt của sản phẩm
·Có kiến thức và đam mê kinh doanh trong lĩnh vực chiếu sáng và trang trí nội thất
. Chủ động thực hiện hoạt động kinh doanh B2B và báo cáo theo yêu cầu hàng ngày
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
·Ăn nói lưu loát và lịch thiệp
Tại Công Ty TNHH Lyk Thì Được Hưởng Những Gì
·Đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà Nước ( BHXH-BHYT....)
· Ăn trưa tại nhà ăn công ty
·Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lyk
