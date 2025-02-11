Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lyk làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 Trần Mai Ninh, Phường 12, quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH LYK chuyên cung cấp giải pháp và sản phẩm chiếu sáng cao cấp - lyklighting.com

Chúng tôi hiện đang tuyển nhân viên kinh doanh với yêu cầu sau:

·Nắm vững các đặc tính, ưu khuyết điểm của sản phẩm đèn led và cách lắp đặt của sản phẩm

·Có kiến thức và đam mê kinh doanh trong lĩnh vực chiếu sáng và trang trí nội thất

. Chủ động thực hiện hoạt động kinh doanh B2B và báo cáo theo yêu cầu hàng ngày

Yêu Cầu Công Việc

·Ăn nói lưu loát và lịch thiệp

·Giao tiếp xây dựng quan hệ

·Có tinh thần hợp tác và tư duy bán hàng

·Trang phục và tác phong làm việc nghiêm túc

·Tích cực và chủ động học hỏi trong các vấn đề kỹ thuật

·Trung thực và lịch sự đối với khách hàng

·Kiên trì và không ngại khó khăn

Tại Công Ty TNHH Lyk Thì Được Hưởng Những Gì

·Đầy đủ các chế độ theo quy định Nhà Nước ( BHXH-BHYT....)

· Ăn trưa tại nhà ăn công ty

·Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lyk

