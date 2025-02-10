Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC CHẨN ĐOÁN IMEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15triệu trở lên Cơ hội phát triển chuyên môn, đóng góp cho cộng đồng và nâng cao nhận thức về ung thư cổ tử cung. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm. BHYT, BHXH, BHTN, bảo hiểm sức khỏe PVI. Được đi du lịch hàng năm theo chính sách Công ty. Thưởng vào các dịp lễ ( 01/01, 01/05, 02/09 ), sinh nhật nhân viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện., Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển địa bàn:

Triển khai chương trình bán hàng

Khảo sát tiêu thụ tại bệnh viện, phòng khám, phòng mạch.

Tìm và phát triển khách hàng

Lập kế hoạch thực hiện.

2. Phối hợp với phòng ban khác :

Phối hợp với bộ phận marketing

Quan sát quy trình thu mẫu

3. Làm việc với Quản lý kinh doanh/ Phát triển thị trường:

Đề xuất các chương trình thăm viếng khách hàng

4. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Tham gia sự kiện ngoài trời và hội nghị để tạo mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kỹ năng phân tích và đánh giá thị trường

Chịu được áp lực công việc, yêu thích công việc kinh doanh.

Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC CHẨN ĐOÁN IMEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC CHẨN ĐOÁN IMEDICAL

