Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

- Nắm thông tin về sản phẩm, giải pháp của công ty

- Quản lý, tìm kiếm thu thập thông tin khách hàng, liên hệ khách hàng.

- Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện chào hàng, tư vấn, giới thiệu, báo giá sản phẩm; thực hiện theo dõi, ký kết hợp đồng.

- Duy trì, chăm sóc, củng cố quan hệ với khách hàng.

- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả làm việc, gặp gỡ khách theo ngày/tuần/ tháng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của người quản lý trực tiếp & Ban Tổng Giám đốc

- Nam/nữ từ 25 – 35, tốt nghiệp ĐH các ngành liên quan đến CNTT, kỹ thuật điện tử, kinh tế, marketing

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phân phối sản phẩm thiết bị hiển thị, thiết bị âm thanh, thiết bị giáo dục, hàng điện tử

- Năng động, trách nhiệm, trung thực, có khả năng đàm phán, giao tiếp, truyền đạt tốt, cẩn thận và cầu tiến

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

