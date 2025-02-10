Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY
- Hồ Chí Minh: cưới hỏi, ốm đau, thai sản, sinh nhật, Tết, khám sức khỏe, du lịch, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Nắm thông tin về sản phẩm, giải pháp của công ty
- Quản lý, tìm kiếm thu thập thông tin khách hàng, liên hệ khách hàng.
- Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện chào hàng, tư vấn, giới thiệu, báo giá sản phẩm; thực hiện theo dõi, ký kết hợp đồng.
- Duy trì, chăm sóc, củng cố quan hệ với khách hàng.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả làm việc, gặp gỡ khách theo ngày/tuần/ tháng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, điều động của người quản lý trực tiếp & Ban Tổng Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phân phối sản phẩm thiết bị hiển thị, thiết bị âm thanh, thiết bị giáo dục, hàng điện tử
- Năng động, trách nhiệm, trung thực, có khả năng đàm phán, giao tiếp, truyền đạt tốt, cẩn thận và cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LOGICBUY
