Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 188 Phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm tour như: Khách sạn, điều kiện vé hàng không, mức ăn, vé các điểm tham quan, hồ sơ xin visa các tuyến cần, dịch vụ chăm sóc khách hàng....

Kiểm tra số lượng chỗ các booking đã nhận cọc của khách. Cập nhật số lượng khách đã nhận (Đã cọc tiền) và giữ chỗ trên hệ thống phần mềm

Đóng góp ý kiến của cá nhân về sản phẩm với điều hành để cùng nhau phát triển

Khi phát hiện trường hợp tour tuyến, chương trình, giá bán không đúng phải báo lại cho điều hành các tuyến sửa đổi cập nhật cho kịp thời

Thu tiền tour của đại lý du lịch và khách hàng trực tiếp trước thời hạn xuất vé của các tuyến

Chủ động hỏi thăm tình hình khách của cá nhân mình khi khách đang đi tua.

Thường xuyên tìm khách hàng tiềm năng và thiết lập cuộc hẹn. Tiếp cận tư vấn và bán sản phẩm tour

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tuổi từ 22-35

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng ít nhất 1 năm - Khả năng giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp từ Trung Cấp

Ngoại hình khá trở lên.

Thành thạo vi tính cơ bản

Có khả năng đọc hiểu ngôn ngữ tiếng anh

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài tiền lương chính người lao động còn nhận được các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác cụ thể theo từng chức danh như sau:

Phụ cấp trách nhiệm sẽ áp dụng từ chức danh nhân viên kinh doanh trở lên.

Phụ cấp tiền trách nhiệm, điện thoại, gửi xe sẽ áp dụng cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức

Thưởng tháng lương 13, chế độ nghỉ phép, và đi du lịch cùng công ty...

