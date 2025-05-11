Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 78 Đường Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc tự tin giao tiếp, tư vấn sản phẩm.
Hiểu biết về phụ kiện, linh kiện ô tô
Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Không giới hạn bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp
Lương: Lương cứng 7-8tr + hoa hồng + phụ cấp
Lương
Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động
Đóng BHXH/BHYT
Phúc lợi
Ăn trưa tại công ty
Du lịch/Team building
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty
Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
