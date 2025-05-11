Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 78 Đường Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Hỗ trợ các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Ít nhất 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc tự tin giao tiếp, tư vấn sản phẩm.

Hiểu biết về phụ kiện, linh kiện ô tô

Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Không giới hạn bao gồm lương cứng + hoa hồng + phụ cấp

Lương: Lương cứng 7-8tr + hoa hồng + phụ cấp

Lương

Đóng BHXH/BHYT: Theo luật Lao động

Đóng BHXH/BHYT

Phúc lợi

Ăn trưa tại công ty

Du lịch/Team building

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty

Xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ HOÀN MỸ

