Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu bảo trì thiết bị thể thao và đồ gia dụng.

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ bảo dưỡng định kỳ và linh kiện thay thế chính hãng từ SERVICE1.

Làm việc trực tiếp tại thị trường: khảo sát nhu cầu, xây dựng mối quan hệ với các phòng gym, showroom, đại lý, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì và chăm sóc khách hàng sau bán.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo tháng/quý.

Tham gia các chương trình sự kiện, hội chợ, hội thảo để mở rộng tệp khách hàng (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết bị điện tử, điện máy, đồ gia dụng, thể thao,…

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt; năng động, chịu khó, có tinh thần phục vụ.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, biết sử dụng tin học văn phòng.

Sẵn sàng di chuyển trong khu vực nội thành và lân cận.

Tại Công ty TNHH Đức Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15tr + Doanh số + Thưởng; Thử việc hưởng 85% lương.

Được cung cấp máy tính và các thiết bị hỗ trợ công việc.

Được mua các sản phẩm thể thao chính hãng với giá ưu đãi dành cho nhân sự của tập đoàn.

Được làm trong môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.

Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép/1 năm, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/ cuối năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Được hưởng các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật CBNV, nghỉ mát, du xuân,...

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin